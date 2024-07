Lörracher Festival: Mit Stolz und Rhythmus auf der Stimmen-Bühne

Sona Jobarteh zeigte ihr Können. Foto: Veronika Zettler

Zwei Stunden gespielt

Auf das festlich-furiose Finale hatten Sona und ihre großartige Band knapp zwei Stunden lang mit treibenden Rhythmen und immer wieder tollen Soli hingearbeitet: Eric Appapoulay an der Gitarre, Andi McLean am Bass, Mamadou Sarr an Congas und Djembe und Yuval Wetzler am Schlagzeug. Nach der Eröffnung mit dem populären Liebeslied „Jarabi“ folgte bereits mit „Musolou“ ein erstes Highlight. Dazu kam Sonas 17-jähriger Sohn Sidiki auf die Bühne, um fortan mit atemberaubender Virtuosität das Balafon zu spielen. Seine musikalische Ausbildung hat Sidiki mit sieben Jahren an der Akademie seiner Mutter gestartet.

Eingebettet in die mitreißende Darbietung waren aber auch traurige Töne. Am Tag zuvor starb Toumani Diabaté. Er galt nicht nur als einer der besten Kora-Spieler der Welt, sondern war obendrein ein wichtiger Förderer von Sona Jobarteh, wie sie unter Tränen berichtete. Das Lied „Mamamuso“, das sie einst für ihre Großmutter geschrieben hat, widmete sie deshalb an diesem Abend auch ihm, dem malischen Großmeister.