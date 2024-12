Zentrale Kriminaltechniker der Polizei haben am Montag auf dem Gelände an der Denzstraße/Tumringer Straße den Brandort genauer unter die Lupe genommen. Auch ein Brandsachverständiger soll noch ermitteln, wie Polizeisprecher Thomas Batzel am Montagmittag gegenüber unserer Zeitung erklärte. „Die laufenden Ermittlungen werden die Ursache ergeben“, zeigt er sich zuversichtlich.