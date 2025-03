Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr laut Polizei wegen Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in den Imbachweg gerufen. Bei der Erkundung wurde im Wäschekeller ein verbranntes Bekleidungsstück, das noch an der Wäscheleine hingen, festgestellt werden. Durch den Brand wurde die Isolierung einer Wasserleitung in Mitleidenschaft gezogen. Es sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine vorsätzliche Entzündung des Bekleidungsstücks kann nicht ausgeschlossen werden.