Fest und vor allem in sicherer Hand befand sich am Wochenende die Innenstadt. Zwei Wehrtage mit viel Wissens- und Sehenswertem ließ Tausende kommen und begeisterte Jung und Alt. Ausgangspunkt waren der 90. „Geburtstag“ der in Lörrach stationierten ältesten halb automatischen Drehleiter mit Stahlleiterpakt in Baden-Württemberg und einer maximalen Höhe von 24 Metern. Zeitgleich feierte die Jugendfeuerwehr der Lerchenstadt ihr 60-jähriges Bestehen.