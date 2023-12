Lörracher Finanzen: Haushalt wird im Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen

Die Fragestellung, was sich die Stadt Lörrach tatsächlich leisten kann und künftig will, soll erst im nächsten Jahr beantwortet werden. In der Ratssitzung führte das Stadtoberhaupt an, wie schwierig die Finanzlage der Stadt ist. Diese habe nichts auf der hohen Kante. „Wir leben von der Hand in den Mund.“ Lutz sprach vom „Ritt auf der Rasierklinge“. Unterm Strich steht nunmehr ein Minus von rund acht Millionen Euro. Ziel ist laut OB, die Finanzen „in eine gute Zukunft zu führen“.