Lörracher Flächen: Holzverladung auf der Schiene in Lörrach aufgegeben

Die DB Cargo

Künftig wird laut einem DB-Sprecher die Holzverladung in Rheinfelden erfolgen, wo im Gegensatz zu Lörrach auch entsprechendes Bahn-Personal schon vor Ort ist und nicht bei Bedarf angefordert werden muss. Hier könne flexibler auf Kundenwünsche reagiert werden, so der Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Für Lörrach bringe dies nicht unerhebliche Vorteile mit sich. So entstehe beim Aufladen weniger Lärm vor Ort. Auch gebe es weniger Dreck und Verkehr, der mit Laster-Baumtransporten ansonsten vorkomme. Der Autoreiseterminal, wo zwei private Anbieter Wagen huckepack nehmen, werde angesichts des seit Monatsanfang wegfallenden Holzverladezugverkehrs auch profitieren, führt der Bahn-Sprecher an.

Die Wirtschaftsförderin

In der Stadt Lörrach wird schon länger auf die Bahn-Fläche zwischen Milka-Werk von Mondelez und westlicher Schwarzwaldstraße geblickt. Bewusst sei angrenzend die westliche Schwarzwaldstraße auch als Mischgebiet ausgewiesen. Angesichts des 24/7-Dauerbetriebs im Schokoladenwerk dürfe angrenzend auch kein sensibles Wohnen perspektivisch erfolgen, blickt die Lörracher Wirtschaftsförderin schon voraus: „Das Thema Lärm muss man im Blick behalten.“ So gehe es hier auch um die Sicherung der Metallverwertungsfirma, der daneben befindlichen Schreinerei und dem nahe gelegenen Logistikbetrieb. Ziegler-Jung kann sich auf einem Teil der Bahnfläche gut ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ vorstellen. Dass die Holzverladung so nah an der Stadt erfolgte, war ihr ebenso wie anderen städtischen Vertretern seit langem ein Dorn im Auge. Gleichzeitig muss sie für die weitere Entwicklung im Blick behalten: „Wir sind nicht Eigentümer der Fläche.“ Das ist die Bahn.