Lörracher Flüchtlingslage: Eine neue Bleibe für 130 Flüchtlinge

Die Unterkunft in Haagen soll erweitert werden. Foto: Kristoff Meller

Der Bedarf an Wohnraum für geflüchtete Menschen ist angesichts des Ukraine-Kriegs und der instabilen Weltlage zuletzt sehr stark gestiegen, so die Verwaltung. Allein in diesem Jahr muss die Stadt 257 Personen aufnehmen. Stadtweit wird daher nach Wohnraum gesucht.

Wohnanlage in Haagen

Ebenfalls im AUT vorberaten wird daher auch die Erweiterung der Wohnanlage für 26 Personen in der Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser Haagen. Hier soll der Gemeinderat grünes Licht für die Kostenberechnung in Höhe von 1,22 Millionen Euro geben und die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung beauftragen. Aktuell leben in der Haagener Unterkunft bis zu 144 Personen.

Vorgesehen ist, die Anlage im südlichen Bereich zu erweitern. „Diese Erweiterung ermöglicht eine städtebauliche Integration in die Nähe des Kindergartens und des Spielplatzes und schließt somit den Innenhof städtebaulich ab“, heißt es in der Vorlage. Pachtgebühren fallen hier nicht an, da es sich um ein städtisches Gelände handelt. Die architektonische und planerische Lösung sei eine Kombination aus zwei Arten von Metallmodulen (ohne Holzverkleidung) einer Wohnung und einem Wohnheim.