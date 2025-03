Lörracher Flüchtlingsunterkunft: Einstimmig für eine Verlängerung

Vor rund drei Jahren wurde in Brombach auf dem Gelände des alten Sportplatzes an der Karl-Wenk-Straße vom Landkreis Lörrach eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) für geflüchtete Menschen eingerichtet. Der Aufbau von doppelstöckigen Containern war bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen, so dass im Dezember 2022 die ersten Menschen einziehen konnten. Jetzt läuft bald die genehmigte Frist ab und muss verlängert werden.

Weniger Asylangträge

Dazu stellte Florian Kröncke, Fachbereichsleitung Aufnahme und Integration des Landratsamtes Lörrach, das Vorhaben vor. Die Unterkunft ist für insgesamt 300 Menschen ausgelegt. Ende Februar wohnten 249 Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft. Dies sei den zurückgehenden Asylantragsstellern zu verdanken. Allerdings könne man nicht in die Zukunft sehen und vorhersagen, ob die Situation so bliebe, sagte Kröncke. Wie Veronika Slivka, Sachgebietsleitung Unterbringung beim Landratsamt, erläuterte, seien praktisch alle Untergebrachten Asylbewerber. Flüchtlinge aus der Ukraine gehörten so gut wie gar nicht zu den Bewohnern. In der Unterkunft sind vier Sozialarbeiter, ein Hausmeister und die Heimleiterin Virginia Repciuc beschäftigt.