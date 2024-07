OB: Sehr ausgewogen

Im Anschluss zum konstituierenden Sitzungsteil am 23. Juli ist vielmehr direkt der neue Gemeinderat am Zug. Eine Eilbedürftigkeit wird von der Aufsichtsbehörde aus Freiburg zumindest anerkannt. „Das Regierungspräsidium ist in der Entscheidungsfindung sehr ausgewogen“, sagte Lutz, der sich aber gewünscht hätte, dass der Rat in seiner bisherigen Zusammensetzung abstimmt.

Grundstücke im Blick

OB Lutz kündigte zugleich an, dass der neue Rat in der September-Sitzung dann noch besprechen werde, welche weiteren Grundstücke in der Stadt für die Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft in den Blick genommen werden sollen.