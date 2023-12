Lörracher Förderkreis: Hospiz-Unterstützung – „Jeden Tag etwas Gutes tun“

Innehalten, Leben und Licht in seine Gedanken aufnehmen und die Botschaft beherzigen, jeden Tag etwas Gutes zu tun und die Welt damit ein kleines Stückchen besser zu machen, so lautete ein Grundmotiv der Feier. Vor dem Treppenaufgang der Kirche hatte man sich versammelt und gesungen. Frieder Speck servierte wie immer alkoholfreien Glühwein. Durchs spirituelle Programm führte die Ärztin Tilly Nothelfer, die den Abend zusammen mit Susanne Wetzel und weiteren Vorstandsmitgliedern des Förderkreises Hospiz am Buck vorbereitet hatte.

Eine Licht- und Lebensfeier

„Licht erhellt - Licht erhält“ – so lautete das Motto der etwa einstündigen Licht- und Lebensfeier. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Förderkreis „Hospiz am Bück“. Die Anregung dazu gaben vor mehreren Jahren Vorstandsmitglieder des Förderkreises nach einem Besuch in der englischen Partnerstadt Chester und beim dortigen Hospizverein.