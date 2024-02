Lörracher Forst: Siedler sind sauer über Rodung und enttäuscht von der Stadtspitze um den OB

Es geht um die Sicherheit entlang der Autobahn. Foto: Marco Fraune

Das Thema Lärmschutz beschäftigt die Siedlergemeinschaft Lörrach mit ihren 162 Mitgliedsfamilien schon lange, seit eineinhalb Jahren sei die Kritik wieder lauter geworden. Unterstützung hatte die Vereinigung teils auch von Ratsfraktionen wie der CDU oder auch dem zwischenzeitlich verstobenen Grünen-Stadtrat Gerd Wernthaler erhalten, erinnerte Klein. Nun würden die Abholzungen die Situation nochmals verschärfen.

Warum wird abgeholzt?

Forst BW, Landkreis sowie Stadt Lörrach haben zum Start der Forstarbeiten darauf verwiesen, dass die Hiebmaßnahme wegen verkehrsgefährdenden und vitalitätsgeminderten Bäumen erfolge. Es bestehe eine Gefahr für die angrenzende Wohnbebauung sowie die Autobahn, heißt es auch auf einem Info-Schild, das am Wegesrand aufgestellt wurde. Die hängenden, kranken und teilweise verfaulten Bäumen würden gefällt. „Hierfür ist auch die Entfernung des Waldtraufs notwendig, damit langfristig ein strukturreicher Sukzessionswaldrand entstehen kann.“

Langfristig soll damit ein „klimastabiler, naturnaher Waldtrauf entstehen. Dies soll mit der „Naturverjüngung“ erfolgen. Siedler-Vorstandsmitglied Timo Lievert glaubt aber nicht, dass nur kranke Bäume entfernt werden. „Sie haben gerodet.“

Wechsel nach 45 Jahren

Der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Lörrach

,

Jörg Lievert, hat auf der Jahreshauptversammlung seinen Abschied nach 45 Jahren an der Vereinsspitze angekündigt. Bei den im nächsten Jahr anstehenden Neuwahlen werde er nicht mehr antreten. Der 79-Jährige will damit einen Generationswechsel an der Spitze einleiten. „Wir sind eine tolle Truppe. Sonst hätte ich es nicht so lange gemacht