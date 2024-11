Lörracher Forst: Welche Folgen der Wandel im Wald für den Lörracher Forstplan hat

Bewertung aus Haagen

Bei Verkehrssicherungshieben im Stadtwald entlang der Wittlinger Straße darf kein Kahlschlag gemacht werden. Darauf bestand der Ortschaftsrat Haagen in seiner Sitzung am Dienstagabend. Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer informierte auch hier über Stilllegungsflächen, die der ökologischen Vielfalt dienen. Dazu zählen bisher 27 Hektar an Waldrefugien und die Teilflächen des Röttler Bannwalds auf Stadtgemarkung.

Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ will die Stadt weitere 54 Hektar Wald aus der Bewirtschaftung nehmen und die Waldrefugien anpassen, mit dem Ziel, 100 Hektar (neun Prozent) des Stadtforstes der Natur zu überlassen. Am Ostrand der Wittlinger Straße besteht ein Waldrefugium, weitere Stilllegungsflächen sind geplant. Da wegen trocken-heißer Sommer die Gefahr, dass Bäume umstürzen, gestiegen ist, müssten Waldrefugien in Zukunft 30 Meter von Straßen und Wohngebieten abgerückt werden, unterstrich Schirmer ebenso hier im Ratsrund. So auch an der Wittlinger Straße. Trotzdem werde man dort keinen Kahlschlag vornehmen, sondern höchstens einzelne Bäume fällen, sagte er, als Christa Rufer an die großen und umstrittenen Hiebmaßnahmen bei Brombach vom Frühjahr erinnerte.

Große Holzmaschinen

Eine Bürgerin bemängelte in Brombach den Einsatz von großen Holzmaschinen, die den Waldboden übermäßig verdichten würden. „Gibt es nicht andere Möglichkeiten?“, fragte sie. Die Bäume seien sehr schwer und die Arbeit im Wald sei für Menschen schwer und gefährlich. Da sei der Maschineneinsatz oft die bessere Lösung, sagte Schirmer. Die Bodenverdichtung betreffe immer nur einzelne Gassen im Wald – da sei die Landwirtschaft für den Boden viel schlimmer.