Lörracher Frauen im Fokus: Frauen bieten besondere Einblicke – von Polizistin bis Ärztin

Am Samstag fand die zweifache Filmpremiere für geladene Gäste und Öffentlichkeit im Museum statt. Man dürfe nicht nachlassen im Kampf um Gleichberechtigung und Menschenrechte für alle. Mit dieser Aufforderung begrüßte Museumsleiter Jan Merk am Vormittag Landrätin Marion Dammann, OB-Stellvertreterin Margarete Kurfeß und weitere Frauen und Männer des öffentlichen Lebens. Er erinnerte an Johanna Kappes, die im Jahr 1900 als erste reguläre Medizinstudentin an der Universität Freiburg zugelassen wurde. In langen Jahren hätten Frauen sich ihr Recht auf Bildung und andere Freiheitsrechte erkämpft, sagte Merk, aber es gebe noch viel zu tun. Er erinnerte zum Beispiel an die „unfassbaren“ Femizide weltweit. Merk dankte allen, die zum Entstehen des Films beigetragen hatten, vor allem den „engagierten, klugen, anpackenden“ Filmemacherinnen. Museumspädagogin Caroline Buffet wünschte sich, der Film möge neugierig machen auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft und die Wertschätzung für Frauen fördern.

Wie Kindheit und Kultur prägen

Mit ansteckend positiver Energie erzählten die Frauen im Film von ihren Erfahrungen. „Ich bin ein wunderbares Mosaik.“ So stellte sich eine im Elsass zweisprachig aufgewachsene Französin vor, die heute im gesamten Dreiländereck arbeitet und lebt. Die Porträtierten erzählten, wie Kindheit und Kultur sie prägten: als uneheliches, kurz vor dem zweiten Weltkrieg geborenes Mädchen, als Mädchen, das auf dem Bauernhof oder in einer traditionellen italienischen Familie viel mitarbeiten musste. Andere Frauen, wie etwa Schulleiterin Anja Hanke, blickten auf eine Kindheit in Freiheit und ohne Geschlechterstereotype zurück.