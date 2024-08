Lörracher Freizeit: Fröhlich, kunterbunt und bestens betreut durch die Ferien

Buntes Angebot

Die Frage, welche Aktivität den Kindern am meisten Freude bereitet, ist für die meisten nicht einfach zu beantworten. Ist es die Wasserrutsche? Aber dann gibt es auch noch die zwei Esel und den Hasen „Schoki“, das Atelier oder den Bolzplatz. Außerdem bieten die Betreuer besondere Angebote an, wie Blütenseife fertigen, Henna-Tattoos, Apfelsaft herstellen mit der eigenen Mostpresse, Brot backen im Holzofen, Bewegungsspiele oder kleine Ausflüge. Während des Offenen Ferienprogramms finden außerdem die Ferienkurse der VHS auf dem Gelände der Stiftung statt.

Gemeinschaft ist wichtig

„In den ersten Wochen waren wir ausgebucht, jetzt wird es etwas ruhiger, gegen Ferienende erwarten wir wieder mehr Anmeldungen“, sagt Daniel Frey. Während er sich hauptsächlich im Hintergrund um die Organisation kümmert und das Programm koordiniert, sind seine Kollegen mit den Kindern in Kontakt. Sie spielen mit ihnen, machen Vorschläge, sind als Ansprechpartner da und in der Küche im Einsatz.

Sarah Schindowski kennt die meisten Kinder aus dem Hort, in dem sie als Pädagogin arbeitet. Gemeinsam mit einem Team von zehn bis fünfzehn Betreuern und den Kindern beginnt sie den Tag in einem Morgenkreis, in dem die Tagesaktivitäten abgestimmt werden. Alle Entscheidungen werden partizipativ getroffen.