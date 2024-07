Lörracher Freizeitangebot: Seniorensommer lockt im August mit mehr als 20 Veranstaltungen

Schon 2022 ein bewährtes Angebot: Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic (r.) informierte über die Entwicklungen in der Stadt. Seniorenbeauftragte Ute Hammler konnte 45 Senioren bei der Bustour begrüßen. Foto: Marco Fraune

Keine Anmeldung erforderlich ist für den kostenlosen Vortrag von Hubert Bernnat über die Geschichte der Stadt Lörrach (6. August, 10 Uhr). Ins Kino geht es am gleichen Tag, 14.30 Uhr, wo im Rahmen des Seniorenkinos die französische Komödie „Die Rumba Therapie“ in den fünf Sälen gezeigt wird (Kinokarte: acht Euro). Wiederum kostenlos sind die Touren mit der Stadtspitze – am 8. August heißt es bei der Bustour mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic „Blau und Grün – Erholungsorte und Oasen in Lörrach“. OB Jörg Lutz schildert am 20. August bei der Stadtrundfahrt Projekte von der Stadtmitte bis in den Norden Lörrach.

Auch ins Wasserwerk

Monika Haller nimmt die Teilnehmer in der Ortsverwaltung Brombach mit auf „Eine Zeitreise mit der ,weißen Frau’ im Schloss Brombach“ (14. August). Ein kleines Boule-Turnier steht am 15. August im Begegnungszentrum Neumatt im Programmheft, ein kurzweiliger Rundgang am Tüllinger ist ebenso im Angebot (19. August). Im Wasserwerk im Grütt können die Senioren „Auf den Spuren unseres Trinkwassers im Wasserpark Grütt“ wandeln (21. August), Wissenswertes über Bienen liefert Imker Hans-Günter Zerwes (22. August, 9.45 Uhr). Dietmar Fulde stellt am gleichen Tag ab 16 Uhr den Band 40 der Asterix-Reihe vor.

Auf den Design-Weg in Weil am Rhein geht es am 26. August. Exemplarisch wird an diesem Termin deutlich, wie detailreich die Aktiven des Seniorenbeirats das Programm vorbereiten. Um die Barrierefreiheit zu testen, sind sie am gleichen Wochentag schon die Tour gefahren – und haben dann am Weiler Bahnhof noch den notwendigen Aufzug etwas versteckt gelegen gefunden, wie Anja Knüpfer berichtet.