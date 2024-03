Lörracher Gastbeitrag: Ohne Verständnis auch kein Frieden

Abubaker und Ahmed beim Frühstück in Fureidis Foto: Jörg Müller

In Jisr-a-Zarqa treffe ich Ahmed und Abubaker, und wir frühstücken in Fureidis. Die beiden jungen Araber haben uns im Jahr 2021 in Lörrach besucht und schwärmen erneut vom Global Grill in Haagen.