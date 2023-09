Lörracher Gastronomie Bommels aus Binzen führt „Drei König“ in Lörrach weiter

Die Spatzen haben es seit Wochen von den Dächern gepfiffen, nun bestätigt das „Bommels Team“ über Instagram entsprechende Informationen unserer Zeitung schriftlich, was in den zurückliegenden Wochen noch ausblieb. „Heute möchten wir endlich das Geheimnis lüften“, heißt es. Das Team des Restaurants Bommels in Binzen freue sich, mitteilen zu dürfen, dass sie im November ein neues Kapitel aufschlagen werde, „in dem wir das Restaurant ,Drei König’ in Lörrach übernehmen und wieder zum Leben erwecken“. Eine offizielle Bestätigung gegenüber unserer Zeitung war am Dienstag vorerst nicht möglich, da das Restaurant in Binzen an diesem Tag geschlossen hat, der Anrufbeantworter ansprang.