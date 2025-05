Lörracher Gastronomie: „Brauhaus“-Betrieb läuft trotz Pächter-Insolvenz weiter

„Es fehlt nicht viel“

Gleichzeitig gilt es nun für die nächsten Jahre finanziell die Weichen passend zu stellen. Ein wirtschaftlicher Betrieb soll erfolgen. Und wie? Schneider: „Wir müssen noch gewisse Anpassungen vornehmen, aber es fehlt nicht viel.“ Wie berichtet, liegen die Ursachen für die Insolvenz vor allem in der Vergangenheit. Berberich hatte dies Anfang März im Gespräch mit unserer Zeitung in einem Satz auf den Punkt gebracht: „Zuerst kam Corona, dann ein paar nicht so gute Umstände und dann ist es geschehen.“ Denn noch im Jahr 2019 habe er unterm Strich ein „bestes Jahr“ seit Übernahme des Brauhaus-Betriebs gehabt, für 2020 wies die Prognose ein noch höheres Plus aus. „Dann kam Corona.“