Lörracher Gastronomie: Qual der Wahl für Pizzaliebhaber – Italienische Restaurants gibt es viele

Große Pizzen als Konzept

Vor drei Jahren eröffnete die L’Osteria Lörrach gegenüber des Bahnhofs. Vino Vikkinesvaran, Manager der L’Osteria, erklärt, dass die Zunahme an Pizzerien auffällt: „Als wir vor drei Jahren eröffnet haben, gab es noch nicht so viele Pizzerien in der Stadt. Es sind viele neue Auswahlmöglichkeiten für Gäste hinzugekommen.“

Sorgen mache ihm indes die gestiegene Konkurrenz nicht. Der Name L’Osteria sei deutschlandweit sehr bekannt. Dazu gehöre das Konzept mit sehr großen 45-Zentimeter-Pizzen und einem vielfältigen Angebot. Auch hätte die L’Osteria sich über die vergangenen drei Jahre eine Anzahl an Stammkunden aufgebaut. „Ein aktuelles Problem ist für uns eher die Baustelle am Bahnhof. Sie stört die Atmosphäre für unserer Gäste.“