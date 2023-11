Lörracher Gebührenkalkulation: Der Wasserpreis steigt leicht – einige Investitionen stehen an

Mehr Investitionen

Als Kostentreiber erweisen sich die anstehenden Investitionen, insbesondere in den Tief- und Rohrbaugewerken. „Um dauerhaft eine gute Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, müssen in den kommenden Jahren zusätzlich vermehrt größere Investitionen in den Anlagen durchgeführt werden“, weiß Droll. Wie berichtet, stehen alleine in der Kaverne Schädelberg in den kommenden zwei Jahren umfassende Wasserkammersanierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,38 Millionen an. Der Ausbau des Rohrnetzes wird allein für 2024 mit einem Volumen von 2,55 Millionen Euro beziffert.