Lörracher Gedenken: Ein Jahr nach dem Überfall

Zwischen 100 und 150 Menschen haben am Montagabend an der Holocaust-Gedenkstele an der Teichstraße an den Überfall erinnert, den die Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel verübte. An jenem Tag hatte die Terrororganisation Hamas mehr als 1200 Menschen massakriert und über 200 Geiseln genommen, von denen noch immer über 100 in der Gewalt der Entführer sind. „Diese Geiseln wären sofort frei, wenn die Liebe zu den eigenen Kindern größer als der Hass auf die Juden wäre“, sagte Jörg Müller unter Bezugnahme auf die mehreren Zehntausend Toten, die der nach dem Hamas-Überfall ausgebrochene Israel-Gaza-Krieg bisher gefordert hat.