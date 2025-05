Lörracher Gemeinderat: Eine Unterkunft für Flüchtlinge bis zum Jahr 2028

Bewährter Standort

Die Verlängerung sei neben dem gesamtgesellschaftlichen, solidarischen Aspekt, eine strategische Entscheidung, die es dem Landkreis Lörrach, aber auch der Stadt Lörrach, ermögliche, ihre gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, während sie gleichzeitig Flexibilität in der Bewältigung von Schwankungen in den Zuweisungszahlen bietet, hatte Fachbereichsleiterin Geraldine Dannecker in der Beschlussvorlage dargelegt. „Der Standort selbst hat sich bereits in der Vergangenheit, aber auch in den nun ablaufenden drei Jahren sowohl für den Landkreis, als auch für die Stadt bewährt.“

Zur Sicherstellung der notwendigen Kapazitäten wird die Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft Brombach, mit einer Maximalkapazität von 300 Personen, um weitere drei Jahre, bis zum Jahr 2028, verlängert, so das einhellige Votum.