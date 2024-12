Lörracher Gemeinderat: Politik sendet klares Signal in Richtung Sportverein-Unterstützung

FW-Sprecher Matthias Lindemer sprach hingegen zuerst noch von einem „Signal an die Vereine“, das so gesendet werde. Seit Jahren warteten die Vereine darauf, unterstrich auch CDU-Vize-Sprecher Bernhard Escher. „Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen.“ Von einer „Geste, mit der man nichts anfangen kann“, sprach hingegen Christa Rufer (SPD). Der Freie Wähler-Antrag sei „völlig daneben“, ließ FDP-Piraten-Fraktionschef Matthias Koesler keinen Deutungsspielraum.

Feuerwache im Gebiet

Wie schwierig sich die Situation sich darstellt, wurde auch beim Areal deutlich, wo künftig Fußballern und Tennisspielern die Infrastruktur geboten werden könnte – in Neumatt-Brunnwasser, wo schon jetzt die Unterkunft für Flüchtlinge steht und ein Regenüberlaufbecken vorgesehen ist. Dort ist auch neuer Wohnungraum ins Auge gefasst. Und, der neue Vorschlag: Hier soll die Feuerwache für den nördlichen Ausrückbereich stehen. „Das ist ein neuer Aspekt“, ließ Rufer erstmals öffentlich die Katze aus dem Sack. Ihre Forderung daher: „Wir brauchen Klarheit für Neumatt-Brunnwasser.“ OB Lutz sprach lediglich von einer „neuen Situation“, die sich durch eine Feuerwehr-Nutzung ergebe, eine „signifikant neue große Nutzung“.

Vertrauen und Zeitplan

Grünen-Fraktionschef Fritz Böhler sprach sich erst einmal dagegen aus, ein Zeichen zu setzen, das den Vereinen nichts bringe. Vielmehr gelte es, einen „Letter of intend“ zu formulieren, was die Stadt will und worauf es hinauslaufe. Rufer machte klar: „Es geht nicht nur um Geld, es geht um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und einen Zeitplan.“ So würden in Haagen Umkleidekabinen benötigt, aktuell sei die Lage „prekär“.