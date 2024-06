Lörracher Gemeinderatswahl: Wie bewerten die Fraktionen den Wahlausgang?

Günter Schlecht, SPD-Spitzenkandidat: „Wir wollten sechs Sitze halten, haben aber einen verloren – dennoch ist das Ergebnis akzeptabel. Es standen mehr politische Gruppierungen zur Wahl, und die Zeiten sind schwierig. Und natürlich freut es mich, dass ich die meisten Stimmen aller Kandidaten erhalten habe.“ Matthias Lindemer, FW-Fraktionschef: „Wir sind nicht zufrieden. Wir hatten uns mindestens sechs Sitze erhofft, doch bei dieser Polarisierung können wir diese fünf gehaltenen Sitze als Erfolg verbuchen. Wir werden nun versuchen, die demokratische Mitte zu vertreten und mit den Parteien in der Mitte Lösungen zu bieten und Mehrheiten zu finden.

Wolfgang Koch, AfD: Der Spitzenkandidat der AfD und seit fünf Jahren im Gemeinderat sitzende Wolfgang Koch war am Montag für unsere Redaktion nicht erreichbar. Zum Wahlkampfauftakt hatte er das Ziel ausgegeben, dass die AfD Fraktionsstärke erreichen will – was nun der Fall ist. Die Lörracher Liste „geht in konservative Richtung, auch in Richtung CDU“, hatte er erkärt. Matthias Koesler, FDP: „Für uns ist das ein positives Ergebnis, dass wir zwei Mandate errungen haben. Wir hoffen noch auf ein gutes Abschneiden im Kreis. Bei der Europawahl haben wir mit annährend 7,5 Prozent ein perfektes Ergebnis erreicht. Wir freuen uns, dass Lörrach liberaler geworden ist. Wir müssen aber noch den Schock verkraften, dass wir mit drei AfD-Sitzen und zwei Birger-Bär-Sitzen nun agieren.“