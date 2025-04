Lörracher Geschichte: Warum das Bibliothek-Gebäude kein Kaufhaus mehr ist

Damals befand es sich in jüdischem Besitz, weshalb das NS-Regime im Jahr 1933 einen Boykott verhängte. 1937 wurde der Verkauf unter Wert erzwungen. Seit dem Jahr 1968 ist es im Besitz der Stadt Lörrach und beherbergt seit 1993 die Stadtbibliothek.

„Lehren ziehen“

Zusammen mit Oberbürgermeister Jörg Lutz, Markus Moehring vom Museumsverein Lörrach, Lena Salach und Hannelore Roßkopf vom Freundeskreis der Stadtbibliothek und Kultur-Fachbereichsleiter Lars Frick wurde am Mittwoch eine Geschichtstafel an der Stadtbibliothek enthüllt. Diese zeigt ein historisches Foto des damaligen Kaufhauses und einen Text zur Geschichte. Lutz erinnerte bei einem Pressetermin an die Zeit des Antisemitismus. Wichtig sei, daraus „Lehren zu ziehen für die Zukunft“. Die Realisierung der Erinnerungstafel machte Roßkopf möglich, die „nicht locker gelassen habe“, wie Lutz betonte. Auch der ehemalige Dreiländermuseums-Leiter Markus Moehring habe „mit seiner historischen Kompetenz und Expertise“ zu dem neuen Schild beigetragen. Die Verantwortlichen haben sich an anderen Schildern in der Umgebung orientiert. Für solch eine Beschilderung wolle man sich in Zukunft noch mehr einbringen, blickte Moehring voraus.