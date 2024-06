Lörracher Gewerbeareal: Lauffenmühle aus verschiedenen Perspektiven betrachten

Neben zwei Ausstellungen in den ehemaligen Werksgebäuden treten an beiden Tagen auf einer kleinen Bühne Musiker und Bands aus der Region auf, wie „The Kerstin“, Peter Reimtgut, die Marshmallow Figthers oder die Brunch Boys. Die Narrenzunft präsentiert am Samstag und am Sonntag ihr Bühnenprogramm „S’isch wie’s isch“. Ergänzt wird das Programm am Sonntag durch zwei Areal-Führungen um 14 Uhr und 17 Uhr. Ferner gibt es am Sonntag um 15 Uhr einen Nachbarschaftstreff auf dem Areal, bei dem das gemeinsame Beisammensein und der Austausch im Mittelpunkt steht. Für Essen und Getränke sorgt an dem Veranstaltungswochenende die Freiwillige Feuerwehr mit den Abteilungen Brombach und Haagen.