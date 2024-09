Lörracher Gewerbegebiet: Faller Packaging verlagert Werk und 120 Jobs von Schopfheim nach Brombach

Der Standort Schopfheim wird aufgegeben. Foto: Maximilian Müller

Die räumliche Struktur ermögliche nun den erweiterten Einsatz der neuen Technik, lieferte Schmieder einen Einblick in das Konzept. Ein wichtiger Faktor, mit dem Lörrach bei Faller punkten konnte, seien auch die guten Gespräche und das pragmatische Vorgehen der Stadt, lobte Keesman. Hinzu komme auch die günstige Lage. Die Umsetzungsplanung erfolgt innerbetrieblich aktuell, auch die genaue Kostenkalkulation. Doch es wird mit einem Investitionsvolumen in knapp zweistelliger Millionenhöhe gerechnet.

Sparte Packaging

Damit will Faller mit Hauptsitz in Waldkirch und insgesamt 1500 Mitarbeitern seine Sparte Packaging zukunftsfähig aufstellen, die bisher rund zehn Prozent des Umsatzes erzielt. CEO Schmidt rechnet mit vier bis fünf Prozent Wachstum jährlich. Der Spezialist für Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte will in Lörrach digitale Prozesse, effiziente Materialflüsse und moderne Technologien nutzen, wie es beim Pressegespräch hieß. Angesichts der geringen Größe von Haftetiketten für den Pharma- und Life-Sciences-Bereich hält sich das Verkehrsaufkommen am neuen Standort mit etwa drei Kleinlastern pro Tag in Grenzen.