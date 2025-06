Lörracher Grünen-Verband: Elisabeth Lindner und Stephan Bek an der Spitze

Blick voraus

Nach seiner Wahl verdeutlichte der neue Vorstand, dass die Schaffung weiterer Möglichkeiten des konstanten Austauschs mit Bürger sicherlich eine wichtige Aufgabe der kommenden Zeit sei. So wolle man an der Idee der Grünen Stammtische festhalten. Zudem stehe die nächste Wahl an. Mit Aktionen in Lörrach wolle man die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann bei der Verteidigung ihres Mandats tatkräftig unterstützen.