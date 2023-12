Seit dem Jahr 2010 erfolgen Testkäufe in Lörrach. Der erste umgesetzte Testkauf verlief zu 100 Prozent negativ. Den damals eingesetzten minderjährigen Auszubildenden wurde in allen getesteten Geschäften hochprozentiger Alkohol verkauft. „Daher war es wichtig, die Testkäufe regelmäßig durchzuführen, um auf das Alkoholverkaufsverbot an Minderjährige zu erinnern“, heißt es weiter.

Nur die Hälfte richtig

Das Ergebnis des Testkaufs am 23. November verlief laut Stadtverwaltung ernüchternd, denn nur die Hälfte der getesteten Geschäfte führten den Verkauf korrekt ab. Erfreulich sei, dass die 17-jährige Schülerin in einigen Geschäften gar nicht erst die Möglichkeit hatte, sich selbst am hochprozentigen Alkohol zu bedienen.