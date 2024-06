Lörracher Handel: Nachfolge für Metzgerei-Geschäft Bachmann in Haagen gesucht

Keine größeren Umbauten

In der Objektbeschreibung werden die Weichen in Richtung Wiedereröffnung klar gestellt. So soll das vorhandene Inventar der Metzgerei – insbesondere die Kühltheke und weitere Maschinen/Einrichtungen im Lager – bei einer Anmietung in den Räumen verbleiben. Diese dürfen laut dem Makler Denis Rösch nicht entfernt werden. Und: „Es dürfen auch keine größeren Umbauten für Ihr Gewerbekonzept vorgenommen werden.“ Nur Teile der Gewerbeeinheit könnten aber auch angemietet werden. In die Gesamtfläche der Gewerbeeinheit mit zirka 155 Quadratmetern fallen neben dem Ladenlokal auch ein Sozialraum, ein Lagerraum und ein begehbarer Kühlraum.

Dönerimbiss unerwünscht

Zuletzt habe es immer mal Anfragen gegeben, doch diese entsprachen nicht dem Anforderungsprofil des Vermieters Bachmann. Dieser wohnt über der Geschäftsfläche und ist an einem Dönerimbiss oder auch an Nagelstudios im Erdgeschoss nicht interessiert.