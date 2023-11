Lörracher Handel: Radsport Andreas Bieg verkleinert Ladengeschäft – Kritik an Tempo 30 auf Basler Straße

Tempo 30: Kunden fehlen

Bieg berichtet von einer seit geraumer Zeit vorliegenden Kaufzurückhaltung. Einen zentralen Grund sieht er in der Geschwindigkeitsreduzierung auf der Basler Straße, die im Rahmen des Lärmaktionsplans erfolgte. Die Hauptzufahrtstraße in die Stadt werde nun über die Zeppelinstraße oder auch die Wiesentalstraße umfahren – womit eine geringere Zahl an motorisierter Laufkundschaft beim Radfachgeschäft anhält. „Seit Tempo 30 gilt, sind die Umsätze merklich zurückgegangen.“ Dies würden auch andere Geschäftsinhaber entlang der Basler Straße berichten. Gleichzeitig betont Bieg, dass er nicht grundsätzlich gegen eine Tempo-30-Ausweitung sei, doch nicht auf solch einer Verkehrsachse.