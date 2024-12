Lörracher Haushalt: „Am Rand der Genehmigungsfähigkeit“

Insgesamt lasse sich festhalten, dass die hohen Ausgabepositionen wie die Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die Betriebskostenzuschüsse an externe Kindertagesstätten sowie die Personalkosten kaum oder nicht kurzfristig durch die Kommunen zu beeinflussen sind. Gleichzeitig war das Defizit bereits im Jahr 2024 gravierend, so dass der vorliegende Haushaltsplan im Jahr 2025 nur geringfügig besser ausfällt.

Finanzplanung bis 2028

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage von aktuellen Prognosen und der Herbststeuerschätzung fortgeschrieben. Im Gegensatz zu den jüngsten Haushalten wird sich die finanzielle Situation im Finanzplanungszeitraum weiter verschärfen, sagte Kleinmagd. Das Defizit im Ergebnishaushalt steigt im Jahr 2026 voraussichtlich auf rund 9,86 Millionen Euro, im Jahr 2027 wird ein Minus von rund 9,42 Millionen und im Jahr 2028 ein Minus von rund 8,96 Millionen Euro erwartet.

Dies führe in den Jahren 2026 und 2027 sogar zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das bedeutet, dass die laufenden Ausgaben nicht mehr durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind. Eine Finanzierung der Investitionen über den Ergebnishaushalt entfällt demnach. „Es ist eigentlich unzulässig, dass man ein laufendes Geschäft mit Investitionskrediten finanziert“, sagte der Stadtkämmerer.

Zwar würden die Erträge auch in den kommenden Jahren steigen, teilweise jedoch nicht mehr so stark wie zuletzt. Die Steuerkraftmesszahl und vor allem die Steuerkraftsumme steigen ab dem Jahr 2026 deutlich, was zu verhältnismäßig geringeren Schlüsselzuweisungen und hohen Umlagen führt.

Die mittelfristige Finanzplanung setzt zudem voraus, dass die Aufwendungen teilweise nicht im Maße der vergangenen Jahre steigen. Die Personalkosten werden mit einer Steigerungsrate von vier Prozent pro Jahr fortgeschrieben. Dies bedeutet, dass Stellenmehrungen wie zuletzt nicht unterstellt werden. Dies sei jedoch nur durch eine strikte Aufgabenkritik zu erreichen. Für die Bauunterhaltungsmittel wird eine Steigerungsrate von drei Prozent pro Jahr zugrunde gelegt, da Investitionen in die bestehende Infrastruktur unerlässlich sind. Im Jahr 2027 sind zusätzlich 500 000 Euro für den Umzug in das Ausweichquartier enthalten. Die Betriebskostenzuschüsse an externe Träger werden mit fünf Prozent pro Jahr fortgeschrieben.

Kredite

Die sehr schlechten Prognosen im Ergebnishaushalt führen dazu, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit Kredite in Höhe von insgesamt 20,5 Millionen Euro enthalten sind. Dies sei besorgniserregend, da die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet Bühl III von voraussichtlich insgesamt 15,2 Millionen Euro in den Jahren 2027 und 2028 bereits enthalten sind. Weitere Grundstücksveräußerungen in dieser Höhe seien auch nach dem Jahr 2028 nicht zu erwarten. Mit den Einnahmen aus den Veräußerungen auf dem Lauffenmühle-Areal müssen zunächst die zweckgebundenen Kredite getilgt werden. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Investitionsprogramm im Wesentlichen lediglich die bereits begonnenen und beschlossenen Vorhaben enthält. Als Beispiel nannte Kleinmagd die Fridolinschule.

Was die Räte sagen

Aus dem Ratsrund gab es zahlreiche Anmerkungen zum Haushaltsplanentwurf. So fragte Jörg Müller (Freie Wähler), was ihm die Präsentation des Haushaltsplanentwurfs, der doch längst feststehe, nütze. Margarete Kurfeß (Grüne) sagte, dass es in den vergangenen Jahren nur noch darum gehe, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, während es doch eigentlich darum gehen müsse, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Es werde eine harte Aufgabe sein, die Ausgaben des Ergebnishaushalts zurückzufahren.

Zu den lobenden Stimmen gehörte unter anderem Günter Schlecht (SPD), der sagte, dass die Finanzverwaltung bei Kleinmagd und Conti in guten Händen liege.