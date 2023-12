Lörracher Haushaltsberatung: Insolvenz von Einrichtungen soll verhindert werden

Eine Möglichkeit, die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen, ist auch das neue Gewerbegebiet Lauffenmühle. Foto: Marco Fraune

Im Haushaltsplanentwurf steht ein ordentliches Ergebnis von rund minus neun Millionen Euro. Gut eine Million Euro mehr soll zumindest eine Grundsteuererhöhung bringen, für die sich eine Mehrheit für den Rat abgezeichnet hat.

Die Prognose des Ergebnishaushalts 2023 könnte eine Verbesserung von 3,72 Millionen Euro bringen. Investiert werden soll 2024 vor allem in die Fridolinschule und -turnhalle, die Grundschule Tumringen sowie die Evangelische Kita Haagen. Hinzu kommt das Mega-Projekt „Zukunft Rathaus“ sowie die Sanierung der Hartmattenstraße. In den Folgejahren 2025 bis 2027 würden nur begonnene sowie unabweisbare Projekte angepackt.

Grüne kritisieren Verwaltung

Die Grünen-Fraktionschefin kritisierte die Stadtverwaltung, dass „sehenden Auges“ das strukturelle Problem fortgeführt werde – dabei habe die Politik dies angemahnt. Bei Ausgaben müsse gespart werden. Zugleich unterstrich Kurfeß: „Es geht darum, welche Einrichtungen wir in die Zukunft mitnehmen können und wollen.“ Einfach keiner vorerst weh zu tun, sorge dafür, dass ein paar davon sterben würden. „Heute ist der Wendepunkt, der kritisch für die Finanzen unserer Stadt ist.“ Eine „Rasenmähermethode“ bei Zuschuss-Kürzungen sei der falsche Weg. Klar sei schon jetzt. „Wir können nicht alles halten.“ Sie kündigte bereits einen Antrag für eine Rats-Sondersitzung des aktuellen Gemeindegremiums an, in dem dann über den Fortbestand der Einrichtungen diskutiert werden soll.

Die SPD will dem Nellie Nashorn höhere Zuschüsse ermöglichen. Foto: Kristoff Meller

SPD beantragt höhere Zuschüsse für Institutionen

Die Stadt erwirtschafte die Abschreibungen nicht mehr, und diese würden für die Investitionen fehlen, führte SPD-Chef Hubert Bernnat vor Augen. „Doch das würde auch deutlich das Einsparvolumen überschreiten.“ In Richtung Gesamtelternbeirat verwies Bernnat auf sechs Sporthallen, die in Lörrach in der jüngeren Vergangenheit neu gebaut oder generalsaniert wurden. Damit Einrichtungen wie das Nellie oder das Familienzentrum nicht „kaputtgespart“ werden, stellte die SPD einen Antrag auf Erhöhung einiger Zuschüsse. Die insgesamt 80 000 Euro an Mehrkosten könnten anderweitig im Etat eingespart werden, so bei Planungskosten.

CDU blickt auf Beratungskosten

Kurzfristig wurden fraktionsübergreifend Kostenreduzierungen für Beratungen und Gutachten als finanzielle Verbesserungsmöglichkeit hervorgehoben. Auf insgesamt mehr als eine Million Euro verwies CDU-Chef Ulrich Lusche, womöglich könne ein Drittel der Beratungskosten „rausgeschwitzt“ werden: „Was ist nötig, was nicht.“

Maßnahmen aus dem Radverkehr, die jedes Jahr mit 300 000 Euro enthalten sind, könnten womöglich verschoben werden, so Lusche. Klar sei: „Die Erweiterung des Hans-Thoma-Gymnasiums ist auf absehbare Zeit tot.“ Es reiche außerdem nicht, Einsparungen anhand von Zuschussanträgen zu diskutieren. Geprüft werden müsse beispielsweise das Projekt Zollquartier Basler Straße. Vor einer Erhöhung von Zuschüssen müsse geklärt werden, welche Institutionen dauerhaft und auskömmlich unterstützt werden sollen.

Freie Wähler sprechen von Augenwischerei

Höhere Personalausgaben sind Jörg Müller (FW) ein Dorn im Auge, ebenso wie viele Planungskosten für Entwicklungsareale. Und: „Wir lassen Institutionen zum Teil langsam ausbluten“, richtete er den Blick auf gekürzte Zuschussbeiträge. Ein 18-Millionen-Euro-Loch mit einer Grundsteuererhöhung, die eine Million bringe, sei „Augenwischerei“.

Bernhard Escher appellierte, das Radverkehrskonzept zu verschieben, da eh ein Verkehrsplaner fehle. Pirmin Gohn mahnte, dass es im Schulbereich wohl keinen Digital-Fördertopf mehr gebe, womit auch hier weitere Kosten anfallen.

Hauptausschuss votiert für Erhöhung

Verständigt hatten sich die Fraktionen vorab, keine flammenden Appelle oder Haushaltsreden zu liefern. Am Ende stand dann keine Abstimmung über den Haushalt, sondern eine Empfehlung an den Gemeinderat, die auch die geplante Grundsteuererhöhung, die Gründung eines Kommunalen Ordnungsdienstes sowie einen Anstieg um insgesamt 40 Planstellen bei der Stadtverwaltung enthielt.