Lörracher Haushaltsdefizit: Warum es Schalke einfacher hat bei der Sparzielvorgabe als die Stadt Lörrach

Oberbürgermeister Jörg Lutz sieht mit Blick auf die schon erfolgten Sparrunden in den Vorjahren und auch auf eine an den Tag gelegte Haushaltsdisziplin nur bedingt Möglichkeiten, die finanzielle Schieflage einfach wieder ins Lot zu bekommen. „Die Zitrone ist eigentlich ausgelutscht“, erklärt er. Zusätzlich verwendet Lutz das Bild, dass „kein Fleisch mehr an den Rippen“ ist. Denn die Stadt sei „wirklich sparsam unterwegs“. Doch das reicht nicht aus, unterstrich das Stadtoberhaupt am Montag beim Mediengespräch.