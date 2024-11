Lörracher Hebesatz: Wer künftig mehr Grundsteuer und wer weniger bezahlen soll

Keine Grenze möglich

Da das Thema Grundsteuerreform und die Folgen in diesem Jahr schon in den Lörracher Gremien vorgestellt und kontrovers diskutiert wurde, hatten die Freien Wähler einen Antrag zur Prüfung einer Härtefallregelung bei der Neuordnung der Grundsteuer gestellt. Es solle nicht zu „extremen Auswüchsen der Steuerlast“ bei einzelnen Steuerzahlern führen. Die AfD ging sogar mit einem Antrag noch weiter: Die Gemeinde solle die Hebesätze so festlegen, dass im Einzelfall die Erhöhung bei maximal 30 Prozent liege.