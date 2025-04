Lörracher Hefte: Umfassendes Werk über 125-jährige Firmengeschichte von ARaymond

Gewiss, die Erzeugnisse gingen seit jeher an andere Firmen, heutzutage werden sie weltweit geliefert. Kurz umschrieben fertigt ARaymond Befestigungsteile. Als 1899 Firmengründer Albert-Pierre Raymond für seine mittlerweile schon 44 Jahre alte Fabrik in Grenoble den Ort für eine Niederlassung in Deutschland suchte, entschied er sich für Lörrach, ein Sprung über rund 400 Kilometer. Druckknöpfe, Schnallen, Ösen stellte das Unternehmen her. Befestigungselemente vieler Art für die internationale Automobilindustrie sind es heute. Das – wie Autor Hubert Bernnat beschrieb – unauffällige Areal an der Teichstraße wurde im vorigen Jahrhundert zu klein, für die neue Produktionsstätte Haltingen ausgewählt, doch Lörrach blieb wichtiger Standort mit Vertrieb, Entwicklung und Ausbildung.

Anschaulich geschildert

Bernnat schilderte anschaulich, wie er jahrzehntelang bei seinem früheren Arbeitsweg an der Fabrik vorbei fuhr, ohne zu wissen, was sich hinter dem unauffälligen Eingang verbirgt. Im Vorfeld des 125-jährigen Bestehens suchten verdienstvolle Mitarbeiter einen Autor für eine anschauliche Firmengeschichte. Dieses Vorhaben ist rundum gelungen. Bernnat, in Sachen Regionalgeschichte versiert, dazu noch akribisch und neugierig, fand im Raymond-Museumsteam die besten Partner zur Informationsfindung. Die ehemaligen Mitarbeiter stellten vieles an Erhaltenswertem zusammen, dazu verfügt die Firma über ein gut geführtes Archiv. Dann suchte der Autor weitere Gesprächspartner, um aus erster Hand viele Details zu erfahren. Auch der frühere Seniorchef der Unternehmenskette, Alain Raymond, nahm sich im hohen Alter nochmals Zeit für Erklärungen und Erinnerungen. Aus all dem entstand ein Buch mit 728 Seiten.