Lörracher Hellbergschule: Die Schulleiterin Petra Sauer geht von Bord

OB: ein wohlbestelltes Feld

Dass ihr der „große Wurf für die Hellbergschule nicht gelungen“ ist, schmerzt die scheidende Schulleiterin hingegen: Trotz anderslautender Zusagen der Stadt wartet die Hellbergschule seit rund 20 Jahren auf eine Sanierung. Hinzu kommt die Unsicherheit über den Fortbestand der der Werkrealschule. Oberbürgermeister Jörg Lutz musste einräumen, dass entgegen früheren Versprechungen bisher weder die Sanierung noch die Erweiterung der Hellbergschule geschafft werden konnte. Gleichwohl überwog in seinem und den anderen Redebeiträgen die Freude über vieles, was gelungen ist. „Sie hinterlassen ein wohlbestelltes Feld“, so der Oberbürgermeister. Schulamtsdirektor Helios Scherer beschrieb Sauer als verantwortungsbewusste, geradlinige und loyale Person, die sich „über ein Jahrzehnt dafür eingesetzt hat, dass diese Schulart in Lörrach eine Stimme hat“.

Der frühere Schulamtsdirektor Hansjörg Noe ging auf die Situation der jungen Petra Sauer ein. Als sie 1989 als fertige Lehrerin aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik kam, musste sie für die Anerkennung nochmals einen eineinhalb Jahre langen Vorbereitungsdienst absolvieren und bekam selbst dann nicht sofort eine Stelle. „Doch Frau Sauer hat sich nicht unterkriegen lassen“, so Noe. Ihre erste staatliche Position als Lehrerin trat sie schließlich in Häg-Ehrsberg an.