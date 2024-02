Lörracher Heringsessen: Ein besonderer Fasnachts-Jahrgang geht zu Ende

Angesichts von 116 Cliquen und Guggemusiken mit weit mehr als 2000 Aktiven alleine am Umzugssonntag sei die Fasnacht auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Lindemer: „Die touristische Ausstrahlung ist noch gigantischer, denn wir füllen alle Hotels im Umland.“

Nicht allzu negativ auf das Klima soll sich die Großveranstaltung auswirken. Wurde zurückliegend auf globale Klimazertifikate gesetzt, womit die Fasnacht zu 100 Prozent klimaneutral gestellt wurde, will Lindemer nun deutlich regionaler agieren, dies mit dem Lörracher Klimafonds. Aufgrund der damit verbundenen höheren Kosten könnte nur 40 bis 60 Prozent Klimaneutralität hergestellt werden. „Es ist aber ein wichtiger Schritt, mit Geld in der Region was zu bewirken.“