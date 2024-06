„Jedem Kind sein Bett“ – so heißt eine Kampagne von „Chinderlache“. Seit dem Jahr 2002 hilft der Verein ehrenamtlich und unbürokratisch Kindern, die durch Krankheit, einen Unglücksfall oder auch, weil ihre Familien finanziell nicht so gut gestellt sind, in Not geraten. Viele Jahre lang half der Verein ausschließlich in der Stadt und im Kreis Lörrach, inzwischen aber in ganz Südbaden. Die Narrengilde Lörrach hat „Chinderlache“ einst ins Leben gerufen. Markenzeichen ist das „Dreikönigsklopfen“ auf dem Weihnachtsmarkt Lörrach. Seit ein paar Jahren klopfen die Heiligen Drei Könige auch auf dem Weihnachtmarkt Weil am Rhein und dem Engelimärt Binzen.

Professioneller unterwegs

2016 übernahm Erich Fischer, Leiter der früheren Migros-Filiale in Lörrach, den Vereinsvorsitz. Er wollte die Arbeit von „Chinderlache“ professionalisieren und die Hilfe für Kinder in Not auf ganz Südbaden ausdehnen. So beschreibt er sein Ziel unserer Zeitung. Als Partner holte er den Verein „Kinderlachen Deutschland“ ins Boot, der ebenfalls Kindern in Not hilft. Kinderlachen Deutschland habe beim Aufbau einer professionellen Internetseite geholfen, über die auch online gespendet werden kann, so Fischer. Er freut sich außerdem über die prominenten Schirmherren Ottmar Hitzfeld und Florian Schröder.