Lörracher Historie Auf Burg Rötteln wird neun Wochen lang gegraben

Auch mit Detektoren wird der abgetragene Grund genauer untersucht. Foto: Marco Fraune

Die Burg Rötteln ist laut dem Experten seit dem 19. Jahrhundert vom Schutt befreit und sukzessive saniert worden. Erst seit wenigen Jahrzehnten sei eine vorherige wissenschaftliche Dokumentation des Baubestands üblich. Wagner: „Die Burg zeigt heute zahlreiche verschiedene Bauten, viele Bauphasen und die Spuren vieler Sanierungen und Rekonstruktionen“. Die zeitliche Abfolge und Datierung vieler Bauelemente verbergen sich noch im Dunkeln und sollen auch mit dieser Ausgrabung ein Stück weit erhellt werden.

Grenzüberschreitend aktiv

Die archäologische Ausgrabung wird im Rahmen des von der EU (Interreg VI) kofinanzierten Projekts „Burgen am Oberrhein“ realisiert. Die Burgen sollen damit insgesamt besser sichtbar und bekannter werden. „Dabei sollen Bürger und Organisationen, die sich mit den Burgen beschäftigen, sich besser kennenlernen und zusammenarbeiten.“ Die Grabung umfasse Teilnehmer aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Wagner: „Die Burg Rötteln wird so ein weiteres Symbol der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.“

Die Oberburg der Burg Rötteln Foto: Marco Fraune

Zwei Info-Tage

Darauf setzt auch Jenisch. So gebe es auch zwei Tage der offenen Grabung, bei denen ganztägig ein Rahmenprogramm auf der Burg geboten wird. Genauere Infos sollen noch folgen, doch beim ersten Termin am 18. Juni werde ein aktueller Stand zu den erst vor gut einer Woche gestarteten Grabungen geliefert. Beim zweiten Termin am 16. Juli hoffen die Verantwortlichen weitere Ergebnisse präsentieren zu können. Dann soll auch vor Augen geführt werden, wie gearbeitet wird – und das eben mit dem trinationalen Hintergrund. Am 22. Juli steht dann noch im Dreiländermuseum in Lörrach eine Tagung der ehrenamtlichen Beauftragten im Regierungspräsidium mit Fachvorträgen und nachmittags einer Burg-Ausgrabungsbesichtigung an. So gebe es viele engagierte Laien unter den Ehrenamtlichen, die laut Jenisch teils hochspezialisiert und mit hoher Fachkompetenz ausgestattet sind.