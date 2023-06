Lörracher Historie Von der Chnopfi zu ARaymond – 125 Jahre Arbeit am „Zusammenhalten“

Verschiedene Info-Angebote

Stadtführungen, Infotage in der Ausstellung, ein Kreativangebot und eine musikalische Matinee zum Ausstellungsende werden vom Firmenmuseumsteam von ARaymond dafür auf die Beine gestellt. Zusätzlich lockt ein Gewinnspiel in der Ausstellung mit attraktiven Preisen, heißt es in der Ankündigung.

Vortrag über Historie

Hubert Bernnat beleuchtet am Freitag in seinem Vortrag die erfolgreiche Geschichte des französischen Familienunternehmens im Dreiländereck. Vor 125 Jahren in Lörrach als Filiale des Grenobler Stammwerks gegründet, entwickelte sich die ‚Chnopfi‘ zum bedeutenden Hersteller von Befestigungssystemen für die Automobilindustrie. „Bemerkenswert ist, wie das Unternehmen an seinem Lörracher Standort trotz zweier Weltkriege festhielt und nach 1945 expandierte. Dies machte den Bau moderner Gebäude für Fabrikation und Logistik in Weil am Rhein erforderlich“, heißt es.