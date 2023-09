Lörracher Historie „Zum Wilden Mann“: Ein Gasthaus-Schild mit Geschichte

Der Einzug der Freischärler in Lörrach am 20. April 1848 ist als bedeutender historischer Moment in einem Ölgemälde von Friedrich Kaiser festgehalten. Wer sich im Dreiländermuseum die bald anstehende Revolutions-Ausstellung genau ansieht, und hier ein Blick auf die Momentaufnahme richtet, erkennt am linken Bildrand nicht nur die Gaststätte „Zum Wilden Mann“. In Höhe der ersten Etage hängt auch das historische Wirtshausschild. Und das ist seit Mittwochnachmittag wieder der Fall, nachdem das Exponat aus der Museumssammlung in den vergangenen Monaten von Patina und alten Farbschichten befreit wurde – Landeszuschüsse und Spenden machten dies möglich. Der Bauhof und die Lörracher Firma Ginz haben es nun an der Hausfassade angebracht, im Jahr 2022 wurde es abgehängt.