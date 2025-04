Lörracher Immobilienmarkt: Rund um das Thema Wohnen

Bürger im Landkreis Lörrach profitieren ab sofort von einer neuen, unabhängigen Anlaufstelle in allen Fragen rund um das Thema Wohnen und Immobilien: Der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI) eröffnet eine Landesdirektion Baden-Württemberg Süd-West mit Sitz in Lörrach, wie es in einer Mitteilung heißt.