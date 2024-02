Lörracher Infrastruktur: Millionenprojekt – Breitbandausbau in Tüllingen nimmt Fahrt auf

Mit Hausanschlüssen

Im Zuge der Verlegung der Hauptleitung an die Schulen in diesem Ausbaugebiet werden auch alle beauftragten Hausanschlüsse errichtet, heißt es weiter. Hiermit werde verhindert, dass durch Bauarbeiten am Glasfasernetz ein weiteres Mal Beeinträchtigungen für die Anwohner entstehen.

Von Lörrach aus werden in diesem Ausbauprojekt 2400 Meter Trasse gebaut, so der Plan. In den Ausbau des Glasfasernetzes werden laut Zweckverband bis zu 1,1 Millionen Euro investiert. Das Ausbauprojekt in Tüllingen wird von der Bundesregierung im Rahmen des Förderprogramms zur Erschließung von Schulen unterstützt.