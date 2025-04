Lörracher Innenstadt: Das Radfahrverbot in der City zeigt Wirkung

E-Scooter ein Problem

Vor größere Schwierigkeiten stellt die Bediensteten dabei die zunehmende Nutzung von E-Scootern, wie sich auch in der Kernfußgängerzone zeigt. Viele Nutzer würden sich im Vorfeld nicht darüber informieren, welche Verkehrsflächen genutzt werden dürfen, wobei dies in der entsprechenden Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung geregelt ist. „Ein E-Scooter darf in der Fußgängerzone nicht verwendet werden, woran sich aber viele Nutzer nicht halten, was die Bediensteten des GVD auch verstärkt bei ihren Kontrollen feststellen“, erklärt Stadtsprecher Alexander Fessler.

Positiv stellt sich hingegen die Entwicklung der Radstraße dar. Diese werde als Umgehung der Kernfußgängerzone von Radfahrern – insbesondere Schulkindern des Campus Rosenfels– genutzt. Gleiches gelte aber auch bei den Schulkindern für die Tumringer Straße / Grabenstraße / Bahnhofstraße.

Die Abgrenzung

Nicht auf der Agenda steht bei der Gesamtbetrachtung, ob sich die geografische Eingrenzung bewährt hat oder noch nachjustiert werden sollte. Die geografische Abgrenzung des zeitlich befristeten Fahrradfahrverbots sei in der Grundsatzdiskussion im Sommer 2020 nur ein Randthema gewesen, erinnert der Stadtsprecher. „Es war immer klar, dass die Kernfußgängerzone dafür in Frage kommt. Eine Ausweitung oder Verkleinerung des Bereichs wurde bisher in den politischen Gremien nicht diskutiert und auch von der Stadtverwaltung bisher nicht weiterverfolgt.“