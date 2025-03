Lörracher Innenstadt: Das sind die wichtigsten Trends in der City

Weniger Geschäfte, mehr Fläche

Antje Schnacke-Fürst vom Fachbereich Stadtplanung informierte jetzt den Straßenbeirat über die Fortschreibung des Märkte- und Zentrenkonzeptes, dessen Datengrundlage fast zehn Jahre alt ist. Seit dem Jahr 1989 steuere das Konzept den Einzelhandel in Lörrach und habe wesentlich zu einer lebendigen Innenstadt und einer guten Nahversorgung in den Stadtteilen beigetragen, sagte Schnacke-Fürst. Sie skizzierte die wichtigsten Trends seit 2015, die aus einem Gutachten des Düsseldorfer Planungsbüro Junker und Kruse hervorgehen: Seit 2015 ist die Zahl der Einzelhandelsbetriebe in Lörrach um 20 Prozent auf 308 gesunken. Zwei Möbel- und ein Gartenmarkt sind verschwunden, vor allem aber auch kleine, inhabergeführte Geschäfte. Obwohl es auch in der Innenstadt heute weniger Geschäfte gibt als 2015, nahm dort die Verkaufsfläche zu. Dies gehe das Wohn- und Geschäftshauses „Lö“ mit seinen großflächigen Geschäften zurück, so Schnacke-Fürst.

Kaufzurückhaltung der Schweizer

Der Anteil der Lörracher Kunden am Umsatz des Einzelhandels in der Stadt stieg seit 2015 leicht von 40 auf 46 Prozent, also auf fast die Hälfte. Als Grund wurde vermutet, dass seit der Eröffnung der „Dreiländergalerie“ in Weil weniger Menschen von dort in Lörrach einkaufen. Für Verwunderung sorgte die Feststellung, dass der Anteil der Schweizer Kunden am Umsatz im Lörracher Einzelhandel mit 27 Prozent fast konstant geblieben ist. Man spüre eine deutliche Kaufzurückhaltung der Nachbarn aus der Schweiz, sagte Peter Vogl, Vorsitzender von Pro Lörrach. Den hohen Anteil an Lörracher Kunden wertete er gleichzeitig als Zeichen, dass die Lörracher Händler auf gutem Weg seien.