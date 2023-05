Lörracher Innenstadt Mehr aggressive Radfahrer bei Kontrolle von Fahrverbot

Schilder weisen auf die Regeln hin. Foto: Marco Fraune

Verweis auf die Radstraße

Nachjustierungsbedarf erkennt die Stadt angesichts der Gesamtsituation auch. Da sich einige Radler nicht an das Durchfahrtsverbot der Kernfußgängerzone zu den Hauptgeschäftszeiten halten, werde „durch eine entsprechend sensible Ansprache an die Betroffenen“ und den Verweis auf die Fahrradstraße als Umfahrung der Innenstadt versucht, den Verkehrsstrom entsprechend zu lenken, heißt es aus dem Rathaus. Die Erfahrung zeige, dass eine Verkehrsveränderung auch eine gewisse Anpassungszeit benötige.

Mit Abstellbügeln

Einige Abstellplätze

Zugleich setzt die Stadt auf sichere Abstellmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld der Innenstadt, ergänzt die Sprecherin. Mit Abstellbügeln, wie beispielsweise in der Grabenstraße und der Herrenstraße, der Unteren Wallbrunnstraße, der Spitalstraße, am Hebelpark, biete die Stadt Radfahrern sichere Abstellplätze. An der Palmstraße werden im Zuge des Umbaus weitere Abstellbügel zur Verfügung stehen, so der weitere Plan.

Kurzinfo

Die Regelung

Das Fahrradfahren ist auf der Tumringer und Basler Straße zwischen Senser Platz/Grabenstraße und Herrenstraße sowie auf der Teich- und Turmstraße zwischen Spitalstraße und Grabenstraße/Am Hebelpark, einschließlich Alter Marktplatz, Am Alten Markt mit Adlergässchen und Neuer Marktplatz mit dem Altspitalgässchen während folgender Zeiten nicht erlaubt: Montag bis Freitag: 10.30 bis 18 Uhr, Samstag: 9.30 bis 18 Uhr.