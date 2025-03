Lörracher Innenstadt: Vielfältig für eine Vielfalt in der Lörracher City sorgen

Um die Lörracher Innenstadt im Wandel der Zeit attraktiv zu halten, starteten die Wirtschaftsförderung Lörrach und die Stadtverwaltung im Jahr 2022 das Projekt „Neue Balance finden“. Händler, Anwohner, Immobilieneigentümer und andere Akteure sind seither eingeladen, im Straßenbeirat daran mitzuwirken. Die Bundeszuschüsse fließen noch bis August.

Der Hintergrund

Im vergangenen Jahr stieß der Straßenbeirat mehrere Projekte an, um Lörrachs Innenstadt in heißen Sommern angenehmer zu machen. Dies berichtete Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der WFL. In der Basler Straße auf Höhe des Museums wurden Rankgerüste für Pflanzen aufgestellt. Im Schatten der begrünten Rankgerüste in Graben- und Kirchstraße säßen die Leute gerne, so Ziegler-Jung. Außerdem sollen Trinkwasserspender und Nebelduschen aufgestellt werden. Saisonale Aktionen, an denen Straßenbeirat, Wirtschaftsförderung und die Händlervereinigung Pro Lörrach beteiligt waren, sollten die Menschen 2024 in die Innenstadt locken.