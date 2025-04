Lörracher Innenstadt: Werden die Ortsteile mit dem Innenstadt-Konzept abgehängt?

Haagen betroffen

Müller erinnerte hingegen an die Haagener Situation, wo zuletzt Metzger, Bäcker und ein Arzt sowie eine Apotheke verloren verloren gegangen sind. „Wir sind total abgehängt.“ Dabei werde die Nachfrage mit der Inbetriebnahme des neuen Zentralklinikums steigen. Müller fürchtet nun einen Einkaufsabfluss in Richtung Steinen. Daher forderte er die Verwaltung auf, nicht alles zu verbieten. Während Müller noch Kritik an Tempo 30 übte, forderte Birger Bär (BfL) preisgünstige Parkplätze in der Innenstadt. Der Online-Handel sei zudem zu beachten.

Die jüngste Aufwertung der Innenstadt erfolgte in der Turmstraße und der Palmstraße. Foto: Marco Fraune

Haagen sei bundesweit kein Einzelfall, meinte hingegen Experte Kruse. Es handele sich nicht um eine Folge des Konzepts sondern sei Folge der Konzentration von Standorten. „Die Kaufkraft orientiert sich um.“ Haagen und Hauingen hätten angesichts der Einwohnerzahl ein zu geringes ökonomisches Potenzial. „Die Standorte sind nicht tragfähig.“ Wichtig sei, die Angebote in der Innenstadt mit Vielfalt zu erhalten. In der Fläche gehe es um eine angepasste Nahversorgung. „Der Investor saugt ansonsten von anderen Standorten Umsatz weg. So würde die Nahversorgung ausgehöhlt“, warnt Kruse.

Gespräch mit Investor

Eine Bauvoranfrage liegt laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic auch noch nicht vor. Die ihr vorliegenden Pläne würden aus dem Juli vergangenen Jahres datieren. Bis zu 1200 Quadratmeter könnten mit passendem städtebaulichen Konzept an Verkaufsfläche bewilligt werden, ansonsten nur bis zu 800. Wie berichtet, will ein Interessent auf dem ehemaligen Quelle-Areal in Haagen aber 1300 bis 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche.