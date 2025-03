Lörracher Internationale Wochen gegen Rassismus: Wie einem Rechtsruck begegnet werden kann

Auch die Jugend bezog Position. Foto: Barbara Ruda

Als Vertreterin des Teilhabe- und Integrationsbeirats erklärte Daria Bryzgwlova, dass Rassismus sich nicht nur in großen, offensichtlichen Vorfällen zeige, sondern in kleinen, alltäglichen Momenten. Sie lud dazu ein, die Internationalen Wochen gegen Rassismus nicht nur dazu zu nutzen, über Rassismus zu sprechen, sondern um konkrete Veränderungen zu bewirken. „In unserem Denken und der Art, wie wir miteinander umgehen.“

Ein Gedankenexperiment

Eos Griesinger und Valerie Schultze vom Jugendrat Lörrach schilderten in einem Gedankenexperiment, was auch im persönlichen Umfeld passieren könnte, sollte eine rechtsextreme Partei in die Regierung kommen. Dass rechtsextreme Parolen und hasserfüllte Reden sich häufen und veraltete Gesellschaftsformen wieder an Popularität gewinnen, bereite den Jungen große Sorgen – auch im Blick auf die Zukunft. „Lassen Sie uns zusammen lautstark gegen den Rechtsruck vorgehen. Auf eine demokratische und solidarische Gesellschaft“, boten die beiden jungen Frauen an.

„Ein Mensch ist ein Mensch. Alle anderen Attribute sind zweitrangig“, stellte Christine Langen von Unicef fest. In dieser Haltung gebe es Vielfalt , aber keine Hierarchien. „In den grundlegendsten Eigenschaften, in unserem Menschsein unterscheiden wir uns nicht. Jede und jeder bringt eine unantastbare Würde mit auf die Welt“, so Langen.